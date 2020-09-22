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وصول جثمان محمد فريد خميس بعد غد الخميس على متن طائرة خاصة

05:37 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
وصول جثمان محمد فريد خميس بعد غد الخميس على متن طائرة خاصة

محمد فريد خميس

كتبت- منال المصري:

قالت مجموعة شركات الشرقيون إن جثمان رجب الأعمال الراحل محمد فريد خميس سيصل قادما من أمريكا على متن طائرة خاصة بعد غد الخميس الساعة 10 صباحا.

وأشارت المجموعة في بيان صادر عنها اليوم إلى أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بمصنع النساجون إنترناشيونال. بالعاشر من رمضان، ثم يتم دفن الجثمان، بمقابر العائلة بالروبيكي، بالعاشر من رمضان. وسيُحدد موعدُ تلقي العزاء لاحقا.

محمد فريد خميس جثمان محمد فريد خميس طائرة خاصة مجموعة شركات الشرقيون

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