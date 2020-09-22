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كيف يتوزع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر؟ (جراف تفاعلي)

03:16 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
كيف يتوزع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر؟ (جراف تفاعلي)

الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعي للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين ساهمت في الوصول إلى قدرة البلاد على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وبحسب بيان من وزارة البترول مؤخرا، تم خلال العام المالي الماضي الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال 4 مشروعات بإجمالي 31 بئراً وإنتاج أولي حوالي 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يومياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار.

وفي المقابل وصل إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.8 مليار قدم مكعب يوميا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي توزيع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي على القطاعات، وفقا لبيانات وزارة البترول.

إيجاس الشركة القابضة للغازات الطبيعية الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي في مصر

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