بسبب تحديات الصناعة.. العربية للأسمنت تتوقع خسائر 50 مليون جنيه في 2020

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة العربية للأسمنت أن يبلغ صافي خسائرها بنهاية العام الجاري 50 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تتوقع خسائر بقيمة 50 مليون جنيه بنهاية 2020، إذا استمرت نفس التحديات التي تمر بها صناعة الأسمنت في مصر.

وتشير المؤشرات المالية للشركة إلى تحقيقها إيرادات تبلغ 2.5 مليار جنيه، بحسب البيان.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها لتحقيق خسائر بلغت 5.63 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

والعربية للأسمنت تعمل في مصر منذ مارس 1997، في إنتاج الكلنكر، وهو المادة الخام للأسمنت، ومواد البناء، وبيع وتصدير جميع منتجاتها.

ويعاني قطاع الأسمنت في مصر من خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية، وتبلغ القدرات الإنتاجية للأسمنت في الشركات العاملة في مصر حوالي 83 مليون طن سنويا مع دخول مصانع جديدة تابعة للدولة إلى السوق.

وأدى ارتفاع الإنتاج إلى زيادة كبيرة وفائض في المعروض عن الطلب يبلغ حوالي 33 مليون طن، مما أحدث تخمة في السوق.