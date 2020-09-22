الشرقيون: فريد خميس كان بكامل وعيه قبل وفاته.. ولاصحة لتعرضه لغيبوبة 100 يوم

القاهرة- مصراوي:

قالت مجموعة شركات الشرقيون، إن ما تم تداوله عن تعرض رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس مؤسس المجموعة لغيبوبة لمدة 100 يوم قبل وفاته يوم السبت الماضي هو أمر مخالف تماما للواقع والحقيقة، وعارٍ تماما من الصحة.

وأكدت المجموعة، في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، أن الراحل كان في كامل وعيه ولياقته الذهنية حتى لحظات عمره الأخيرة.

وكان الدكتور حماد عبدالله حماد، الصديق المقرب لرجل الأعمال محمد فريد خميس، ذكر في تصريحات صحفية يوم السبت الماضي أن الراحل دخل في غيبوبة أفقدته الوعي، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، نقل إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الصديق المقرب لفريد خميس، أن رجل الأعمال خضع لعدة عمليات جراحية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأحد المستشفيات الكبرى بولاية أتلانتا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة "ديسك الرقبة"، ولكنه ظل فاقدا للوعي داخل المستشفى، ومعه أبناؤه.

وأضاف الصديق المقرب لرجل الأعمال، أن الراحل ظل أكثر من 3 أشهر في المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية فاقدا للوعي، حتى فارق الحياة منذ ساعتين.