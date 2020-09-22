رئيس الصوت والضوء: طرح مزايدة عالمية لتطوير منطقة الأهرامات خلال أيام (حوار)

- ندرس إضافة نظارات الواقع الافتراضي لعروض الصوت والضوء

- ندرس إقامة عروض صوت وضوء في قلعة صلاح الدين في طابا

- لم نتقاضى مقابل عن احتفالية قرعة كأس العالم لكرة اليد لأنها في حب مصر

كتبت– شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إن الشركة ستطرح مشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات على المستثمرين خلال أيام، بعد انتهاء عقد تحالف "بيريزم – أوراسكوم" .

وأضاف جودة، في حوار هاتفي، مع مصراوي، أن الشركة أنهت أزمة العقد السابق لتطوير المشروع، وسيتم الإعلان عن مزايدة عالمية للمستثمرين، وتم إعداد كراسة شروط جديدة للطرح الجديد تختلف كليا عن الطرح السابق.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عددًا من المشروعات خلال الفترة المقبلة، بينها مشروع "الواقع الافتراضي" وإقامة عرض للصوت والضوء بمدينة طابا في محافظة جنوب سيناء.

وتعمل شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإدارة وتشغيل عروض الصوت والضوء في مصر (أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك فى الأقصر ومعابد فيلة وأبو سمبل بأدفو في أسوان) وتنفيذ المشروعات المستقبلية لمواقع الآثار المصرية وتطويرها.

وتدير الشركة وتنفذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحي وإقامة الفنادق والقرى السياحية، بحسب موقعها الإلكتروني.

وإلى نص الحوار..

-تشارك الشركة في تطوير 5 ميادين في مصر، فهل بدأتم التنفيذ بالفعل؟

نشارك في تطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا ومصطفى كامل والعتبة وحديقة الأزبكية، بعد نجاح مشروع تطوير ميدان التحرير، ونتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والإسكان، ومحافظة القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري، وخلال الفترة الماضية، انتهينا من إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بتطوير الميادين الخمسة، وننتظر تقديم باقي الأطراف المشاركة في عملية التطوير للرسومات الخاصة بهم، ثم يتم إعداد مقترح شامل للتطوير يعرض على مجلس الوزراء، ثم تخصيص مبالغ لكل جهة للبدء في التنفيذ.

- هل مازال مقترح نقل الشركة لتبعية وزارة الآثار قائما؟

لم يعد مطروحا نقل تبعية الشركة من وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة الآثار، كان هذا مقترحا تحت الدراسة، لكن وزارة الآثار تراجعت عن العرض.

-متى يتم طرح مشروع تطوير منطقة الأهرامات على المستثمرين؟

سنطرح خلال أيام كراسة الشروط لمشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، من خلال طرح مزايدة عالمية لتلقي عروض فنية ومالية للتطوير، والطرح سيكون للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب، وأعددنا كراسة شروط جديدة تختلف عن الطرح السابق، بعدما أنهينا النزاع بشأن العقد السابق مع تحالف "بيريزم – أوراسكوم" .

سيتم تلقي العروض لمدة شهر من تاريخ طرح كراسة الشروط، ثم تشكل لجنة لفض المظاريف المقدمة للعرضين لاختيار أفضلها، ونستهدف من عملية التطوير، تطوير أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.

-هل تخطط الشركة لمشروعات إضاءة للغير خلال الفترة المقبلة؟

ننافس على عدد من مشروعات الإضاءة للغير، بينها المتحف اليوناني الروماني، ومتحف البريد بمنطقة العتبة، ومبنى محطة مصر بالإسكندرية، ومعبد إسنا بمدينة إسنا بالأقصر، وقدمنا في مناقصات لننافس في هذه المشروعات وسط مجموعة من الشركات التي تسعى لتقديم خدماتها أيضا.

-هل تفكر الشركة في تطوير تقنيات عروض الصوت والضوء؟

ندرس إضافة نظارات الواقع الافتراضي لعروض الصوت والضوء، بحيث تتم من خلال هذه التقنية، عرض تاريخ الحضارة الفرعونية وطريقة بناء الأهرامات، من خلال رسوم كارتونية وموشن جرافيك، بدأنا خطوات على الأرض لتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة إيطالية ستكون مسؤولة عن توريد النظارات، ووضع نظام التشغيل "السوفت وير" مثل سوفت وير لمقبرة توت عنخ آمون، الذي يتم عرضه من خلال النظارة لشخص يدخل مقبرة توت عنخ أمون، ويفتح كنوز المقبرة، وتتيح النظارة الإقتراب من قطع الكنوز والتعرف على تاريخها.

سيتم عرض هذا المشروع للحصول على الموافقات من وزارة الآثار، وسنبدأ تنفيذه في المواقع الأثرية بالصعيد، وهو مشروع يتم تنفيذه بتمويل ذاتي بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه، ونأمل في انتهاء فترة التنفيذ خلال الـ 3 شهور المقبلة، تمهيدا لفتح الخدمة للجمهور.

-ما آخر تطورات مشروع الصوت والضوء بالغردقة؟

نتفق حاليا مع أحد المكاتب الاستشارية لدراسة تغيير نشاط أرض الغردقة، لإنشاء فندق أو منطقة صوت وضوء بالمدينة، ونتيجة للدراسة التي سيعدها الاستشاري، سنضع التصميمات، وفي حال إقامة مشروع فندق على الأرض وهي مساحتها 42 ألف متر، سنتقدم للمحافظة بإعادة تخصيص الأراضي.

-هل هناك مشروعات تدرسها الشركة خلال الفترة الحالية؟

قدمنا مقترحا لوزارة الآثار، لتنفيذ مشروع "المرشد السمعي" والذي يقلل من الاحتكاك والتعامل المباشر بين المرشد والسياح ضمن إجراءات مكافحة انتشار الأمراض بعد أزمة كورونا، ويقوم المشروع على أن يرتدي المرشد السياحي سماعة أذن متصلة بسماعات السياح في الفوج المرافق، يمكن المرشد من الشرح دون الكلام وجها لوجه، وننتظر موافقة الآثار عليه.

كما ندرس إقامة عروض صوت وضوء في قلعة صلاح الدين في طابا بمحافظة جنوب سيناء، وهو عرض سبق وقدمناه لوزارة الآثار، ولم يتم البت فيه، ولكن بتكليفات من مجلس الوزراء بالاهتمام بجنوب سيناء، أعيد إحياء المشروع مرة أخرى.

- هل هناك خطط لتطوير معدات الصوت والضوء؟

نتفق حاليا مع شركة تصنيع كشافات، للحصول على خط إنتاج لصالح الشركة، لإنتاج كشاف خاص لصالح شركة الصوت والضوء، تحمل علامة تجارية "ساوند آند لايت" بدلا من الاستيراد، ليمد الشركة بالمعدات التي تحتاجها بما يتناسب مع مواصفات احتياج الشركة بما يساعد في مد العمر الافتراضي للكاشافات والصيانة وتقليل التكلفة الاستثمارية وإنتاج وحدات خاصة تضيف للشركة، وجاري حاليا التفاوض على الأسعار ونوعية الكشافات التي يمكن إنتاجها.

-تنظم الشركة احتفالات صوت وضوء لفعاليات بمنطقة الأهرامات، فما هي الفائدة المادية أو الترويجية لهذه الاحتفالات؟

نظم هذه الاحتفاليات بمقابل مادي تحصل الشركة على إيرادات من الشركة المنظمة للحدث في منطقة الأهرامات، ونفذنا آخر حدث في احتفالية قرعة مسابقة كأس العالم لكرة اليد، بداية الشهر الجاري، ولكن لم نتقاضى مقابل عنها، لأنها كانت في حب مصر لحدث عالمي.