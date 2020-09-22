انخفاض أسعار الدواجن البيضاء وارتفاع البيض خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأحد الماضي، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وانخفض سعر كيلو البيضاء بالمزرعة إلى 18 جنيها مقابل 20 جنيها، الأحد الماضي، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيها.

بينما ارتفعت كرتونة البيض بنحو جنيهين بالمزرعة، لتسجل 28.5 جنيه مقابل 26.5 جنيه، الأحد الماضي، وفقا لما ذكره السيد.

وتباع كرتونة البيض للمستهلك بالأسواق بسعر يتراوح بين 33 و34 جنيها.

وصعد سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات بالمزرعة، لتسجل بين 26 و27 جنيها مقابل 24 و25 جنيها، لتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيها.

وبحسب ما ذكره رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت ارتفع بنحو 3 جنيهات، ليسجل 9 جنيهات مقابل 6 جنيهات الأحد الماضي.

كما ارتفع سعر طن الأعلاف بنحو 300 جنيه، ليسجل 6400 جنيه مقابل 6100 جنيه.

وأرجع السيد، تراجع أسعار الدواجن البيضاء إلى تراجع الطلب على الشراء بالأسواق.

وذكر رئيس شعبة الدواجن، أن تراجع الأسعار مع دخول موسم الشتاء من الممكن أن يتسبب في عزوف المربين عن التربية في الشتاء، نظرا لارتفاع تكلفة التربية في الشتاء عن الصيف.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.