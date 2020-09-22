وزيرة الطاقة القبرصية: منتدى غاز شرق المتوسط نموذج للتعاون يدعو للفخر

كتب- أحمد السيد:

وجه وزراء الطاقة بالدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط كلمات بمناسبة توقيع ميثاق المنتدى، اليوم الثلاثاء، وتحويله لمنظمة دولية حكومية بالقاهرة.

ووجهت ناتاشا باليديس وزيرة الطاقة القبرصية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللامحدود للمنتدى، كما وجهت الشكر لطارق الملا وزير البترول المصري على جهده الدؤوب من أجل تفعيل دور هذا المنتدى كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط.

وأضافت أن المنتدى يعد نموذجا يدعو للفخر لتحقيق التعاون البناء بين دول المنطقة وفقاً للقوانين الدولية، مشيدةً بالمبادرة المصرية التي كانت أساس إقامة هذا المنتدى والتوصل إلى إنشاءه في وقت قياسي بعد العمل سوياً والجهود المشتركة بين كافة الدول للتغلب على كافة التحديات في سبيل ازدهار ورفاهية اقتصادات الدول.

وأكدت باليديس أن الدعوة مفتوحة أمام كافة الدول الراغبة في الانضمام شريطة تبني نفس المبادئ والأهداف.

ومن جانبه، قال كوستيتس هاتدزاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني، إن اليوم يمثل حدثاً تاريخياً لدول شرق المتوسط لتحقيق التعاون والازدهار من خلال هذا المنتدى الذي يعد أول منظمة دولية في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف أن إنشاء هذا المنتدى يؤكد قدرة الدول على التغلب فعليا على المشاكل والتحديات ونجاحها في استثمار الطاقة كوسيلة للسلام والتعاون البناء بين دول المنطقة بدلاً من أن تكون وسيلة لاشعال النزاعات والتوترات.

وذكر أن ما تم اليوم لا يعد نهاية لمسيرة عمل امتدت لعامين وإنما يمثل بداية حقيقية نحو تعاون أكثر استدامة من أجل زيادة الاستثمارات.

فيما قالت هالة الزواتي، وزيرة الطاقة الأردنية، إن اليوم يعد تتويجاً لما تم بذله من جهود لإقامة هذه المنظمة منذ عام 2019 بما يضمن الحفاظ على حقوق دولها ويؤسس إطارا مشتركا للتعاون الإقليمي ووضع السياسات من أجل تكوين سوق مستدام للغاز بالمنطقة.

ووجهت الزواتي الشكر للدولة المصرية وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تبني المبادرة الخاصة بإنشاء المنتدى.

وقالت أليسندرا تود، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، إن بلادها تتطلع إلى النتائج الإيجابية من خلال التعاون الناجح في هذا المنتدى، مؤكدةً أنه رغم الظروف الصعبة التي يواجهها العالم فإن دول العالم استطاعت تخطيها ووضع الأسس التي يقوم عليها هذا المنتدى ودعم الشراكات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت التطلع إلى مستقبل أفضل في مجال الطاقة يليق بحجم التعاون المبذول في المنتدى الذي يمثل فرصة رائعة لزيادة الاستثمارات، وتكوين شراكات أكبر وتحقيق المزيد من الثمار لرفاهية الشعوب.

وقال يوفال شتاينز، وزير الطاقة الإسرائيلي، إن إنشاء المنتدى بمثابة مظلة للتعاون الإقليمي السلمي، وسيدعم ويعزز التعاون في مجال الطاقة بين دول المنطقة وليس فقط في مجال الغاز الطبيعي وإنما في كافة المجالات ويخدم أهداف سلامة البيئة.

وأشار إلى أن المنتدى هو بداية تعاون وتكامل بين الدول والشعوب من خلال منظمة إقليمية تضم دول شرق المتوسط.

ومن جانبها، قالت كريستينا لوبيللو، مدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن هذا المنتدى الذي يجمع دول المنطقة يسهم في تأمين احتياجاتها من الطاقة من أجل الاستقرار، حيث يمثل هذا المنتدى قيمة كبيرة وتعقد عليه الآمال في أن يصبح منصة مستقبلية للتحول في مجال الطاقة ودعم التعاون بشرق المتوسط استناداً إلى مبادئ القانون الدولي التي تحظى باحترام كافة الدول المشاركة.

وأكدت أن المجال مفتوح لانضمام دول أخرى للمنتدى تتشارك في نفس المبادئ والأهداف، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه المنظمة وتشجيع الحوار السياسي بين الدول المشاركة.