الضرائب تؤكد: إلزام الأشخاص الطبيعيين بالإقرارات الإلكترونية من أول يناير

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من أول يناير المقبل سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا.

وأضاف عبد القادر، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أنه تكتمل بهذا الإجراء منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا.

وذكر أن التطوير والتحول الرقمي بمصلحة الضرائب يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدي إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية.

وأشار عبد القادر إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول الأنشطة التالية منفردا، وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

وكان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية اختيارياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019، أي بدون إلزام للشخص الطبيعي، وفقا لعبد القادر.

وأكد عبد القادر أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين منها الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة.

والنوع الثاني هو إقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان، والنوع الثالث الإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية، وفقا لعبد القادر.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن التواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن (16395)، أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني.

وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه انطلاقاً من توجيهات وزير المالية، ورئيس المصلحة لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، طورت المصلحة خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لها https://service.incometax.gov.eg/etax

وأشار إلى ضرورة التزام جميع الممولين بضريبة الدخل (سواء كانوا أشخاصا اعتباريين، أو أشخاصا طبيعيين)، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح رجب محروس أنه يلتزم بتقديم إقرار (101) الممولين من الأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بمستندات والذين يقتصر نشاطهم على بعض أو كل الأنشطة التالية (مرتبات- تجاري أو صناعي- ثروة عقارية- مهن حرة أو غير تجارية).

وذكر أنه تم إعداد دليل ونشره على الموقع الإلكتروني للمصلحة يوضح كيفية استيفاء إقرار(101) الخاص بالضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين إلكترونيا.

وأضاف محروس أن موقع البوابة يقدم تسهيلات كبيرة للممول لكي يقوم بتقديم إقراره بطريقة مبسطة، حيث أن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية والضريبية، ويقوم أيضاً بترحيل القيم إلى المكان الصحيح دون تدخل من الممول مما يمنع وقوع الممول في خطأ الترحيل أو خطأ حساب للقيم المدخلة.

وشدد رجب محروس، على أنه لا يتم قبول إدخال إقرار معدل إلا أنه إذا تم إدخال إقرار أصلي ثم قام الممول بالسداد طبقًا للمادة 84 من القانون رقم (91) لسنة 2005.