أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية و الأسماك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و720 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.