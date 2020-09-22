أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:53 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية و الأسماك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و720 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.

أسعار المأكولات البحرية الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

الضرائب تؤكد: إلزام الأشخاص الطبيعيين بالإقرارات الإلكترونية من أول يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا