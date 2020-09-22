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عامر جروب تتراجع عن شراء 36 فدانا في سوهاج الجديدة

10:48 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
عامر جروب تتراجع عن شراء 36 فدانا في سوهاج الجديدة

أرشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة عامر جروب، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها قررت صرف النظر عن الاستمرار في مشروع شراء قطعة أرض بنحو 36 فدانا في سوهاج الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه "بخصوص تخصيص 36 فدانا لعامر جروب فى سوهاج الجديدة، فبعد قيام الشركة بعمل الدراسات المالية والتسويقية للمشروع قررت الشركة صرف النظر عن الاستمرار في المشروع".

وتعمل عامر القابضة في قطاعات الاستثمار العقاري والفندقي والمطاعم والخدمات والمراكز التجارية.

شركة عامر جروب البورصة سوهاج

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