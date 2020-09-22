عامر جروب تتراجع عن شراء 36 فدانا في سوهاج الجديدة
كتبت – شيماء حفظي:
قالت شركة عامر جروب، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها قررت صرف النظر عن الاستمرار في مشروع شراء قطعة أرض بنحو 36 فدانا في سوهاج الجديدة.
وأوضحت الشركة أنه "بخصوص تخصيص 36 فدانا لعامر جروب فى سوهاج الجديدة، فبعد قيام الشركة بعمل الدراسات المالية والتسويقية للمشروع قررت الشركة صرف النظر عن الاستمرار في المشروع".
وتعمل عامر القابضة في قطاعات الاستثمار العقاري والفندقي والمطاعم والخدمات والمراكز التجارية.
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102141
عدد المصابين
-
90332
عدد المتعافين
-
5787
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان