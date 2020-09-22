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البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:20 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% إلى مستوى 10895 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 0.54% إلى مستوى 10918 نقطة.

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