مصلحة الضرائب تخضع إعلانات فيسبوك ويوتيوب لضريبة القيمة المضافة (مستند)

القاهرة- مصراوي:

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات جديدة تخضع إعلانات الفيسبوك ويوتيوب لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت التعليمات الحالات التي يتم فيها إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت أن المقصود بالخدمات الإعلانية التي نص القانون عليها هي تلك الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه، سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور، وان ذلك لا يشمل "إنتاج المادة الإعلانية".

وقالت المصلحة إنه لابد من توافر شرطين في الخدمة الإعلانية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، الأول أن تكون في صورتها النهائية، والثاني أن تقدم من المعلن إلى المعلن إليه.

أما بالنسبة للمدخلات من السلع والخدمات التي تدخل في أداء الخدمة الإعلانية فهي تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت التعليمات أن المقصود بالسلع التي تدخل في أداء الخدمات الإعلانية هي كافة التوريدات السلعية بما فيها الأفلام الإعلانية والدعائية وأفلام الكرتون "الأنيميشن" و البانرات واليوني بول، وهي تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا.

وبالنسبة للخدمات التي تدخل في أداء الخدمات الإعلانية فتشمل: إنتاج وتصوير الأفلام الإعلانية والدعائية وأفلام الكرتون "الأنيميشن"، وتقديم الأفكار الإعلانية والابتكارية، والتصميمات الدعائية والإعلانية، وطباعة وتركيب الإعلانات وتأجير الشاسيهات، وتصميم الإعلانات (أوت دور- كتالوج)، والمطبوعات التجارية (بروشور- بانر- فلاير-000)، وأعمال الرصد والإشراف والمتابعة اليومية للإعلانات بالبرامج التلفزيوينة، وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وتأجير وحجز المواقع الإعلانية (يوتيوب- فيسبوك- 0000 إلخ)، وكلها تخضع لضريبة القيمة المضافة.