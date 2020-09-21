مصدر: تعديل مؤشرات أداء جودة الخدمة شرط للحصول على ترددات المحمول الجديدة

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اشترط على الشركات المتقدمة للحصول على الترددات الجديدة، تعديل مؤشرات أداء جودة الخدمة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وكذلك تحسين آلية شكاوى المستخدمين.

وأضاف المصدر لمصراوي أن اللجان المعنية داخل تنظيم الاتصالات تعمل على دراسة عروض الشركات المتقدمة للحصول على الترددات الجديدة تمهيدًا للإعلان عن نتيجة المزايدة.

وأوضح المصدر أن هذا الشرط يأتي لتنظيم استجابة الشركات لملاحظات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة الخدمة لتكون خلال مدة محددة وكذلك حل مشاكل العملاء التي يتم تحويلها للشركات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح على مشغلي المحمول ترددات جديدة بحجم 60 ميجا هرتز في صورة باقتين واحدة 40 ميجا هرتز والأخرى 20 ميجا هرتز.

وتقدمت شركتا المصرية للاتصالات وفودافون مصر بعروض للحصول على الترددات المطروحة.