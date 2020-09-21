350 جنيهًا زيادة في أسعار حديد التسليح في المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت بمتوسط 350 جنيهًا تسليم أرض المصنع، الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة حديد عز إلى 10100 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 9950 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب إلى 10 آلاف جنيه، تسليم أرض المصنع.

كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 10 آلاف جنيه، وسعر طن الحديد بشركة عياد إلى 9950 جنيهًا، وسعر طن الحديد بشركة الجراحي إلى 9950 جنيهًا، وسعر طن الحديد بشركة عنتر إلى 9700 جنيه، تسليم أرض المصنع.

ويصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق بين 9700 جنيه و10200 جنيه، بحسب الزيني.

وتوقع رئيس شعبة مواد البناء، عودة الأسعار مرة أخرى إلى التراجع، خاصة في ظل الركود وتراجع الطلب بالأسواق ووجود مخزون كبير لدى المصانع.

وكانت أسعار حديد التسليح بمصر مستقرة خلال الشهر الماضي بالمصانع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.