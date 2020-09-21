"إعمار" تتبرع بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على التبرع بـ 20 مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر.

وأوضحت الشركة، أن قيمة التبرع تأتي للتعاون في إحلال وتطوير وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدي عبدالرحمن مدينة العلمين بمحافظة البترول.

وشركة إعمار مصر للتنمية شركة مساهمة مصرية تعمل بالتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.