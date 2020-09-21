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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:31 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وصعد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، بحسب بيانات موقع العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و720 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.

أسعار الأسماك السمك المكرونة السويسي السمك البوري السمك الفيليه البلطي

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