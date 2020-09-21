"ابتكار القابضة" تعين هيرميس لدراسة طرحها في البورصة أو شركاتها التابعة

كتبت- ياسمين سليم:

قرر مجلس إدارة شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "ابتكار" تعيين المجموعة المالية هيرميس لدراسة البدائل الاستراتيجية لطرح الشركة أو إحدى شركاتها التابعة لها بالبورصة المصرية، بحسب بيان اليوم الاثنين لشركة بي إنفستمنتس، التي تعد ابتكار إحدى استثماراتها.

وتملك بي إنفستمنتس القابضة حصة تبلغ 20.3% من ابتكار.

وتضم الشركات التابعة لابتكار كلًا من شركة "Bee" وشركة "مصاري" العاملتين في مجال الدفع الإلكتروني.

كما تضم شركة فيتاس مصر، العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر ومجموعة شركات تمويل العاملة في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، بحسب البيان.

وتمتلك شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة حصة تبلغ حوالي 49.9% من شركة ابتكار القابضة.

وتأسست شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية في 2017، كاستثمار مشترك بين شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي إنفستمنتنس القابضة وشركة بي بي إي باريترز، بغرض الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.