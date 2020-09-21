البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.3% إلى مستوى 11002 نقطة.

في المقابل صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.17%.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات أمس الأحد، على تراجع بنسبة 0.74% إلى مستوى 10969 نقطة.