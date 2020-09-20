جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض "تراثنا" في 6 أكتوبر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الأحد، إنه سيستضيف نخبة من الفنانين التراثيين وأصحاب الحرف اليدوية في معرض "تراثنا" الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السادس من أكتوبر المقبل.

وبحسب الجهاز، يشارك في المعرض حرفيون ومبدعون من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وبالمجلس التصديري للحرف اليدوية.

ويخصص معرض "تراثنا" عددا من الأجنحة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين التشكيليين ومنتجاتهم المتميزة من اللوحات والجداريات والخزف والنحاس والصدف والخيامية والقشرة والنسيج والحلي، وفقا للبيان.

وأشار الجهاز إلى أن مشاركة هذه الجهات تأتي في إطار حرصه على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذه الفنون والحرف اليدوية، وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبدعين والصناع المهرة للمشاركة في معرض "تراثنا".

وأوضح أن هذا المعرض ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها على الانتشار الثقافي ونقل خبراتهم الإبداعية والتوسع في تسويق وترويج منتجاتهم والحفاظ على العديد من الحرف اليدوية النادرة من الاندثار.

وذكرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض "تراثنا" الذي يضم المئات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة هو رسالة من الدولة لأبنائها العاملين في هذا القطاع تؤكد على اهتمامها بمساعدتهم وتقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني لهم.

وأوضحت أن هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري وقيمة ثقافية وفنية نادرة وجزءا عزيزا من التراث والحضارة المصرية العريقة التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها، بجانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص كثيفة العمالة حينما تتحول الي مشروعات إنتاجية لها جدوى اقتصادية وقدرات تسويقية.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الهدف الرئيسي لمعرض "تراثنا" هو إتاحة فرص تسويقية متميزة لهذه المشروعات لتسويق منتجاتهم بعد فترة الركود التي عانوا منها نتيجة أزمة كورونا، وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة.