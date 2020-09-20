لتمويل خط إنتاج جديد.. إيديتا تقترض 105 ملايين جنيه من البنك العربي
كتبت- ياسمين سليم:
قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربي بقيمة 105 ملايين جنيه ومدته 7 سنوات.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن القرض يأتي بغرض تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد.
وبحسب البيان فإن القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعات والاستفادة من سعر الفائدة المخفضة والتي تبلغ 8%.
وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.
وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 77% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
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