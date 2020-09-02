موديز: النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني تعكس قوة وتنوع اقتصادها

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني عند "مستقرة" تعكس قوة وتنوع اقتصادها.

وتصنف الوكالة اقتصاد مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء إن مصر تتمتع بقاعدة تمويل محلية كبيرة، بجانب احتياطات النقد الأجنبي المتوقعة والتي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب البيان فإن انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليًا، لهما أيضًا أثرًا إيجابيًا على وضع مصر الائتماني.

وسمح انخفاض التضخم والسياسات النقدية الموثوقة، للبنك المركزي بخفض معدلات الفائدة في مصر، وهو الأمر الذي ساهم في الخفض التدريجي لتكلفة الاقتراض المحلي.

وقالت إليسا باريزي كابوني، كبير محللي في موديز، في البيان إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تعكس، مرونة الملف الائتماني لمصر ضد صدمات التمويل وهو أمر إيجابي، جاء مدفوعًا بسياسات حكومية فعالة وموثوق فيها.

وأشارت إلى وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفاعلية، وهو أيضًا إيجابي لملف مصر الائتماني.

وبحسب البيان فإن الضعف الرئيسي في موقف مصر الائتماني هو الاحتياجات التمويلية الكبيرة والتي تتراوح بين 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، بجانب أن تأمين الوظائف للقادمين الجدد لسوق العمل لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في مصر.