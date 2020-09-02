وزيرة التخطيط تلتقي بسفير العراق لتعزيز التعاون بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشارت السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصًا في ضوء مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

وأضافت السعيد أن ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت كل من مصر والأردن والعراق في اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

واتفق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني، بحسب السعيد.

وأشارت السعيد، إلى مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات رسم السياسات والتعاون الدولي والإقليمي والتي من المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة المصرية العراقية المشتركة القادمة.

وتتضمن المذكرة، التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

وأوضحت السعيد أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، والتدريب الإحصائي فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، التعاون في مجال بناء القدرات.

وتابعت السعيد، أن توفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، علاوة على الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية المختلفة، التعاون في مجال توفير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة للجانبين العراقي والمصري.

وأضافت السعيد أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن أيضا تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط بجمهورية العراق ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، بهدف دفع عملية التعاون بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة وفقا لما ورد ببنود هذه المذكرة.

وقال أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال اللقاء إن العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.

وأشار الدليمي إلى أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين ورغبة العراق أن تكون الشركات المصرية حاضرة وبقوة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.