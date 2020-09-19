وزيرة التجارة والصناعة تنعي رحيل محمد فريد خميس

القاهرة- مصراوي:

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان اليوم السبت رحيل رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة إن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى واخيراً رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وتقدمت الوزيرة بالعزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم.