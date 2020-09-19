ترفع سرعة الإنترنت.. ماذا يعني طرح ترددات جديدة على شركات المحمول؟

كتب- علاء حجاج:

يفحص الجهاز القومي للاتصالات طلبين من شركتي المصرية للاتصالات وفودافون مصر للحصول على ترددات محمول جديدة، بعدما طرح الجهاز مزايدة يوم الخميس الماضي بين شركات المحمول الاربعة لبيع ترددات جديدة.

وطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ترددات محمول جديدة بحجم 60 ميجا هرتز في صورة باقتين "40 ميجاهرتز" مقابل 600 مليون دولار، و20 ميجاهرتز مقابل 300 مليون دولار في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتر.

ويشرح مصراوي القصة الكاملة لطرح ترددات جديدة للمحمول وماذا تعني لعملاء المحمول في مصر.

ما هي الترددات؟

هي المسار الذي تنتقل من خلاله إشارات الهواتف المحمولة من برج محمول لاخر، ما ينتج عنه تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات "الإنترنت" للعملاء.

كيف يستفيد عملاء المحمول؟

كلما زادت ترددات الشركة المقدمة لخدمات المحمول، تحسن مستوى جودة الخدمة، لأن زيادة الترددات يسمح بتقليل فرص انقطاع المكالمات أو بطء الإنترنت.

وتسمح توافر الترددات لدى شركات المحمول في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل، سواء للصوت أو البيانات، وتسمح للشركة بتقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء.

موقف الترددات الجديدة

قالت الشركة المصرية للاتصالات أمس إنها تقدمت بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

فيما قالت مصادر حكومية لمصراوي إن شركة فودافون، تقدمت هي الأخرى بعرض مالي للحصول على الترددات المطروحة، فيما لم تتقدم شركتا أورنج واتصالات للمزايدة حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الجهاز القومي للاتصالات ترددات على شركات المحمول.

وحصلت شركات المحمول في ٢٠١٦ على حزمة من الترددات الجديدة أثناء حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع.

وحصلت شركة أورنج على رخصة الجيل الرابع بالإضافة إلى ١٠ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٤٩٥ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري.

كما حصلت شركة اتصالات مصر على الرخصة بالإضافة إلى ١٠ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٥٤٦.٧ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري.

وحصلت فودافون مصر على رخصة الجيل الرابع و ٥ ميجا هرتز من الترددات مقابل ٣٤٦ مليون دولار يسدد نصفهم بالدولار.

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