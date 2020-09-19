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مؤسس النساجون الشرقيون.. من هو محمد فريد خميس؟

03:49 م السبت 19 سبتمبر 2020
مؤسس النساجون الشرقيون.. من هو محمد فريد خميس؟

محمد فريد خميس

كتب- علاء حجاج:

توفي محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعية المستثمرين ومؤسس شركة النساجون الشرقيون، اليوم السبت عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال اتحاد المستثمرين في بيان صحفي "فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، وغيبَ الموتُ، رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض".

وكان خميس يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي هناك.

ولد خميس في أبريل من عام 1940، وحصل على بكالوريوس تجارة، كما حصل على ماجستير تكاليف صناعية ودراسات في صناعة النسيج، ثم دكتوراه من جامعة لافبرا، بريطانيا 2008.

وتقلد خميس أرفع وسام بلجيكي فغي مايو 2008 على يد ولي عهد بلجيكا وقتها.

وأسس خميس شركة النساجون الشرقيون عام 1979، وبدأ التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية منذ عام 1997.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

ويمتلك خميس مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات غير صناعة السجاد مثال الشرقيون للبتروكيماويات والشرقيون للتنمية العمرانية، وإلى جانب ذلك أسس الجامعة البريطانية في مصر.

وكل هذه الشركات تعمل تحت مجموعة الشرقيون وهي مجموعة متكاملة تعمل في مجال المنسوجات والبتروكيماويات.

وتولى خميس رئاسة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى في عام 2008.

ويرأس خميس حاليًا الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وهو مؤسس الجامعة البريطانية في مصر.

وتحتل ابنتاه ياسمين وفريدة المركز 40 ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020.

محمد فريد خميس مؤسس النساجون الشرقيون اتحاد جمعية المستثمرين

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