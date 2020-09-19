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التعاون الدولي: 30 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية

02:12 م السبت 19 سبتمبر 2020
التعاون الدولي: 30 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية

خلال زيارة رانيا المشاط لمشروع ممول من الوكالة الأ

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي اليوم السبت إن محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978.

وأضافت في بيان صحفي أن هذا التعاون في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم.

وبحسب البيان محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 تسجل نحو 814.6 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة.

وذكر البيان أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفقدت 3 مشروعات تنموية مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمحافظة الأقصر في مجالات التنمية الزراعية والريفية، لدعم صغار المزارعين وزيادة دخولهم.

وذكر جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، في البيان إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت نحو 3.5 مليار دولار لتوفير مياه الشرب لـ 25 مليون مواطن في مصر.

كما وفرت أكثر من مليار دولار لتطوير الإنتاجية وتسويق المحاصيل الزراعية، بحسب السفير الأمريكي.

وزارة التعاون الدولي الوكالة الأمريكية للتنمية محفظة المشروعات

الخبر التالى:

وزيرة التعاون الدولي تتفقد 3 مشروعات مولتها الوكالة الأمريكية بالأقصر

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