وزير قطاع الأعمال لمصراوي: تقديم دعم لمزارعي القطن "أمر مطروح"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن تقديم دعم لمزارعي القطن "أمر مطروح" ضمن خطة تطوير منظومة تداول القطن الجديدة.

وأضاف: "تقديم دعم للفلاحين موضوع مهم، لأن الفلاح هو عماد المنظومة الجديدة لتداول القطن، لكن لجنة القطن ليس من صلاحياتها تقديم هذا الدعم، ولكنها مسؤولية مجموعة الوزراء الاقتصادية".

وتضم لجنة القطن من وزارات قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والتجارة.

وقال الوزير، إن القطن أحد أبرز المحاصيل والسلع المصرية التي تحظى بالاهتمام في السياسة العامة للحكومة، وتقديم دعم للفلاحين أمر مطروح وليس أمرا غريبا.

وتطبق وزارة قطاع الأعمال العام، منظومة تداول الأقطان في 4 محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، من خلال إقامة مزادات علنية بمشاركة التجار من القطاع الخاص.

وتطبق منظومة تداول القطن الجديدة في 4 محافظات للموسم الحالي هي الفيوم وبني سويف (خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل)، وفي الشرقية والبحيرة (خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر المقبل).

وتم فتح مراكز التجميع بمحافظتي الفيوم وبني سويف وعددها 16 مركزا موزعة على المراكز الإدارية وفقا للمساحات المزروعة بالقطن، وذلك بدءا من أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت خطابات ضمان للمشاركة في المزادات حتى اليوم 11 شركة.