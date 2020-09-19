"صنع في مصر".. "إكسبولينك" تطلق منصتها الرقمية لتسويق المنتجات إلكترونيًا

أعلنت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" عن إطلاق منصة رقمية مجانية تهدف إلى الترويج وتسويق المنتجات المصرية إلكترونيًا.

وقال خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة "إكسبولينك"، في بيان صحفي اليوم السبت إن مبادرة جمعية المصدرين المصريين لإطلاق منصة إكسبولينك الرقمية تأتي إيمانًا من الجمعية برفع شعار "صنع فى مصر" بقوة فى عالم الاقتصاد الرقمي.

ويأتي ذلك، تزامنا مع التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين، ومع التغيير المستمر في ديناميكيات الأعمال والذي يتطلب التكيف معها بسرعة وكفاءة عالية.

وأضاف الميقاتي، أن "إكسبولينك" ستمنح الإشتراك بالمنصة وخدماتها بالمجان للمصدرين لمدة عام ، من أجل توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الإفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية.

وقال إن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة بالتوسع في مشاريع الرقمنة والتحول التكنولوجي وميكنة الخدمات والإجراءات تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية القيادة السياسية لزيادة الصادرات.

وتستهدف منصة إكسبولينك الرقمية تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المصدرين في جميع القطاعات الصناعية وذلك لخدمة منظومة التصدير وتوفير الفرص التجارية وتأهيل المصدرين المصريين للتصدير والنفاذ إلى الأسواق وذلك على غرار المنصات الرقمية الدولية المتخصصة في التصدير.

ويأتي على رأس هذه الخدمات، إعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، ليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية، وهذا عن طريق إنشاء حساب خاص لكل عارض يضم منتجات وفيديوهات وأخبار وبيانات شركته.

وتنظم جمعية المصدرين المصريين، ندوة تعريفية للمشاركين عن التسويق الإليكتروني وذلك بهدف تدريبهم علي كيفية التعامل مع المنصة لتحقيق أقصى استفادة.