أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع
11:18 ص السبت 19 سبتمبر 2020
القاهرة- وكالات:
أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.
وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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