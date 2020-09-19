أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.