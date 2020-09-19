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أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

11:18 ص السبت 19 سبتمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب البورصات العالمية الذهب

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