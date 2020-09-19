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تعرف على أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

10:36 ص السبت 19 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 40 و50 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بين 14 و16 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار المأكولات البحرية سوق العبور السمك البوري السمك البلطي

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