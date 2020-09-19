تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 2.25 جنيه و3.25 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.
المانجو الهندي بين 12 و18 جنيها.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
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