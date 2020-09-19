تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم



كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2.25 جنيه و3.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.