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المصرية للاتصالات تتقدم بطلب للحصول على حزمة ترددات جديدة

09:30 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
المصرية للاتصالات تتقدم بطلب للحصول على حزمة ترددات جديدة

الشركة المصرية للاتصالات

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان اليوم الجمعة عن عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات.

وأضافت أنها في انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وقالت إن ذلك يأتي ذلك في إطار سعى الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وقالت الشركة إنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

الشركة المصرية للاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات

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