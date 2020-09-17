شعبة الحاصلات الزراعية تحصل على "موافقة مشروطة" لفتح تصدير الفول

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة وافقت على فتح تصدير الفول، لكن بشروط، ووفقا لكل طلب تصدير.

وأوضح الباشا لمصراوي، أن الشعبة توصلت لاتفاق مبدئي مع وزارة التموين، لإعادة فتح تصدير الفول، لكن هذه الموافقة مشروطة بالموافقة عن كل طلب تصدير بشكل منفصل، على أن تنسق وزارة التموين مع وزارة الصناعة.

وكانت الشعبة تقدمت في يونيو الماضي، بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس.

وقالت الشعبة حينها، إن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر،.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في يونيو، استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر جديدة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لتداعيات كورونا.

وقال الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول والعدس سيسبب خسائر فادحة للمصدرين المصريين، بسبب فقدان أسواق التصدير التي فتحوها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الباشا لمصراوي، أن الموافقة المشروطة على التصدير، لا يتبعها أي معلومات بشأن إلغاء حظر التصدير بشكل تام، أو تمديده.