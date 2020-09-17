وفد فرنسي يزور مشروع خزان المياه بأرض اللواء.. وتشغيله تجريبيا في أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد رفيع المستوى، من مجلس النواب الفرنسي، والسفارة الفرنسية بمصر، ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، موقع مشروعات التطوير الحضري كثيفة العمالة والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، رافق الوفد الفرنسي خلال الزيارة لفيف من مسئولي الجهاز على رأسهم مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات.

وتفقد الوفد مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة والجهات المعنية.

وقدم مدحت مسعود عرضا أثناء الزيارة أوضح خلاله أن خزان المياه سيوفر الاحتياجات اليومية لأهالي أرض اللواء من مياه الشرب، وأن الجهاز بدأ في تنفيذ الخزان بعد دراسة قام بها مكتب استشاري متخصص والتشاور مع أهالي المنطقة من خلال عدد من اللقاءات المجتمعي.

وأوصح أنه تم الاتفاق على تنفيذ شبكات صرف صحي وشبكات مياه الشرب وخزان أرضي سعة 6 آلاف متر مكعب بالإضافة إلى خط الطرد من الخزان الأرضي.

وأشار مسعود إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين الجهاز ومحافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأنه من المتوقع أن يتم تشغيله تجريبيا خلال الشهر المقبل.

وقال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن مشروع تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير البنية الأساسية المناسبة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة مع الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، وأيضا تهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة، وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.

وأشار شاش إلى أن هذه المشروعات توفر عشرات الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة أثناء تنفيذها، حيث يتم التنفيذ بآليات كثيفة العمالة، ويتم الاستعانة بالعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في تنفيذ هذه المشروعات بدلا من الآلات والمعدات مما يسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل.

وذكر أن نجاح الجهاز في تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من الوزارات والمحافظات المعنية يعمل على تشجيع الجهات المانحة على ضخ مزيد من التمويل لهذا النوع من المشروعات التنموية مما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد على تحسين مستوى معيشتهم.

وأشاد الوفد الفرنسي بجهود جهاز تنمية المشروعات في التنسيق بين الجهات المشاركة في التنفيذ وعلى رأسها محافظة الجيزة، وشركة مياه الشرب لاستكمال تنفيذ المشروع على الرغم من ظروف جائحة كورونا والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة.

يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع خزان المياه بمنطقة أرض اللواء ضمن برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث أتاح جهاز تنمية المشروعات بإجمالي تمويل قدره 110 مليون جنيه لتمويل مشروعات تطوير منطقة أرض اللواء.