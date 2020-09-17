الحديد والصلب: لم نتلق طلب عقد جمعية عمومية لتقسيم الشركة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي خطاب رسمي من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، يفيد بموعد انعقاد جمعية عامة للنظر في تقسيم الشركة إلى شركتين.

وأوضحت الشركة، في رد على البورصة بخصوص ما نشر عن تقسيم الشركة، والدعوة لعقد جمعية عمومية لمناق التقسيم إلى شركتين وتعديل مجلس الإدارة، بأنها لم توافى بأي ملعومات بهذا الشأن.

وكانت البورصة أوقفت التداول على السهم، لكنها أعادته بعد بيان الشركة التوضيحي، ليقفز سعر سهم الشركة بنحو 9% خلال ربع ساعة.

وكانت مصادر بقطاع الأعمال العام، قالت لمصراوي، إن شركة الحديد والصلب ستدعو لعقد جمعية عمومية للنظر في فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة مستقلة.

وأوضحت المصادر، أن الشركة ستدعو لجمعية عمومية للنظر في قرار مجلس الإدارة الصادر قبل يومين بشأن فصل نشاط المناجم عن شركة الحديد والصلب إلى شركة مستقلة، والذي جاء رافضا لهذا المقترح.

ووفقا لما قالته المصادر لمصراوي، فإنه من المتوقع أن توافق الجمعية على مقترح الفصل، رغم اعتراض مجلس الإدارة، حيث أن قرار الجمعية يجب قرار المجلس.

وقالت المصادر، إن فصل المناجم، هو عبارة عن منح سهم مجاني للمناجم، مقابل كل سهم من أسهم الشركة الحالية.

وعلم مصراوي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تغيير مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، على خلفية خلاف في وجهات النظر مع وزارة قطاع الأعمال حول مستقبل الشركة.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قالت في بيان للبورصة الثلاثاء الماضي، إن مجلس إدارتها رفض مقترحا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بفصل نشاط المناجم التابعة لها، في شركة منفصلة.