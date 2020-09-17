الإحصاء: زيادة الاستهلاك المحلي من القطن 91.5% في الربع الثالث من الموسم

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من القطن المصري ارتفع بنسبة 91.5% خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الجاري.

وأظهرت النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/ مايو ) للموسم الزراعى 2019 -2020، الصادرة من الإحصاء اليوم الخميس، إن إجمــــالي كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة بلغ 72.7ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (مارس/ مايو 2020 ) مقـابل 38.0 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفـــــترة من الموســـم الســابق بنســــبة زيادة قدرها 91.5٪ .

وبلغ إجمالي صادرات القطن 195.2ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (مارس - مايو 2020 ) مقابل 510.2 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة انخفاض قـــدرها61.7٪ نتيجة لزيادة المستهلك هذا الموسم ، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، بلغـت كــــميـــة الأقطـــــــان التى تـم حلجـــــها 142.1 ألف قنطـار مترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2020 ) مقابل 382.6ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قـدرها 62.9٪ وهذ الإنخفاض نتيجة لوجود فائض مخزون من الموسم السابق .