صندوق بنك عوده النقدي يحقق عائد سنوي يصل إلى 10.58% منذ بداية العام

كتبت- منال المصري:

حقق صندوق بنك عوده النقدي -صندوق استثماري في الأوراق المالية ذات عائد يومي متغير- عائدا سنويا يصل إلى 10.58% منذ بداية عام 2020 وهو عائد تنافسي في السوق المصري.

ووفقا لبيان من البنك اليوم الخميس، يقدر الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بنحو 100 وثيقة، يتيح صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري إمكانية إقراض المستثمرين حتى 90% من قيمة الوثائق المرهونة، ويدير الصندوق شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر: "ينوع البنك من محفظة المنتجات والخدمات التي يوفرها لعملائه من الأفراد والشركات لتعظيم مدخراتهم وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق الاكتتاب والاسترداد اليومي، اذ يمثل صندوق بنك عوده النقدي وعاء استثماري وادخاري بفرصة عوائد مرتفعة."

ويتم نشر سعر الوثيقة في أول يوم عمل من كل أسبوع، وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، بحسب البيان.

ويستخدم صندوق بنك عوده النقدي سياسة مرنة في توزيع الاستثمارات بين قطاعات أدوات الدين والدخل الثابت المختلفة بالجنيه المصري كأذون الخزانة، السندات والودائع البنكية بقيمة عوائد مرتفعة. كما يقوم بتوجيه أموال الصندوق نحو استثمارات يمكن تسييلها بسهولة ويسر، ويعد عائد الصندوق هو عائد صافي من الضرائب عند استثماره في أدوات النقد الثابت دون غيره ولا يستثمر في الأسهم.

وتمتد فترة عمل صندوق بنك عوده النقدي خمسة وعشرون عامًا منذ تاريخ ترخيصه، وقد تأسس الصندوق في عام 2009، بحجم يقدر ب 100 مليون جنيه مصري، وفقا لبيان البنك.