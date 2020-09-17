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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

11:08 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بمنطقة العبور مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء ليتراوح بين 14 و16 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم 5 جنيهات بين 55 و65 جنيها.

وفي المقابل انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات إلى بين 300 جنيه و370 جنيها خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، ووصل سعر كيلو السمك البوري اليوم إلى 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور الأسماك

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