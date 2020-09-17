الإحصاء: 2.3 مليون مولود في 2019 بانخفاض 3.3% عن العام السابق

كتبت – ياسيمن سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن مصر سجلت2.3 مليون مولود خلال عام 2019.

وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019 الصادرة اليوم الخميس، أن عدد المواليد بلغ 2304832 عام 2019 مقابل 2382362 عام 2018 بانخفاض قدره 3.3 ٪ .

وبلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 23.3 في الالف عام 2019 مقــــابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاص قدره 1.2 في الألف ، مع ثبات نسبة النوع عند الميلاد (105 ذكر لكل 100 أنثى) .

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2019 وهي نفس نسبة النوع عند الميلادلعام 2018.

وبلغ عدد المواليد الذكـور 1179033 عام 2019مقـابل 1219500 عــام 2018 بنسبة انخفـاض قدرها 3.3 ٪ .

وبلغ عـدد المـواليد الإنـاث 1125799عام 2019 مقـابل 1162862عــام 2018 بنسبة انخفـاض قدرها 3.2 ٪.

وأشار البيان، إلى انخفاض في أعداد مواليد الريف عام 2019 بنسبة 6% عن عام 2018، حيث بلغ عدد مواليد الحضر 1240549 عام 2019 مقابل 1249969 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.8%.

وبلغ عدد مواليد الريف 1064283 عام 2019 مقابل 1132393 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 ٪، وبلغ معدل المواليد بالحضر 29.3 في الألـف عام 2019 مقابل 30.2 في الألـف عام 2018، وبلغ معدل المواليد بالريف 18.8 في الألـف عام 2019 مقابل 20.3 في الألـف عام 2018.

وقال التقرير، إن محافظة القـــاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وقد بلـــغ عدد المـــواليد بها 211089 عام 2019 مقابل 221264 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪ .

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد حيث بلغ عدد المـــواليد بها 2824 وعام 2019 مقابل 3023 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.6 % وسجلت محافظــة مطــروح أعلى معــدل للموالـيد عـام 2019 حيث بلـــغ 49.1 في الألف مقــابل 51.8 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 2.7 في الألف .

وسجلت محافظــة بور سعيد أقــل معــدل للموالــيد حيث بلغ 16.2 في الألف عــام 2019 مقــابل 16.9 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 0.7 في الألف.

وقال التقرير، إن معدل الإنـجاب الكلي يمثل عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنجابية وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019 مقابل 3.1 طفل لكل سيدة عام 2018 .

وأظهر التقرير، أن عـدد الوفيات العام الماضي بلغ 570580 عام 2019 مقابل 560308 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8٪ كمــا بلغ معدل الوفيات 5.8 في الألف عام 2019 وهو نفس المعدل عام 2018.

وبلغ عـــــدد وفيات الذكور 312105 عام 2019 مقابل 306971 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 ٪، وبلغ عــدد وفيات الإناث 258475 عام 2019 مقابل 253337 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2 ٪ ، بحسب التقرير.

ووفقا للبيان، بلغت نسبة وفيات الذكور54.7 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 54.8 ٪ عام 2018، وبلغت نسبة وفيات الإناث 45.3 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 45.2 ٪ عام 2018.

وبلغ عدد وفيـــات الحضر 351475 عام 2019 مقابل 336983 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 %، وبلغ عدد وفيات الريف 219105 عـــام 2019 مقابل 223325 بنسبة انخفاض قدرها 1.9 ٪ .

كما بلغ معدل الوفيات بالحضر 8.3 في الألـف عام 2019 مقابل 8.1 في الألـف عام 2018، وبلغ معدل الوفيات بالريف 3.9 في الألـف عام 2019 مقابل 4.0 في الألـف عام 2018.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عـدد الوفيات وقد بلـــغ عدد الوفيات بها 91358 عام 2019 مقابل 88938 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 ٪ كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات حيث بلغ 9.3 في الألـف عام 2019 مقابل 9.2 في الألـف عام 2018.

وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد الوفيات حيث بلغ 770 عام 2019 مقابل 687 حـالة وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1 ٪ .

وسجلت محافظة شمال سيناء أقل معــدل وفيــات حيث بلــغ 3.7 في الألـف عام 2019 مقابل 3.8 في الألـف عام 2018.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 36173 عام 2019 مقابل 36734 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 في الألـف عام 2019. مقابل 15.4 في الألـف عام 2018 .

بلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 46956 عام 2019 مقابل 47654 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20.4 في الألـف عام 2019 مقابل 20.0 في الألـف عام 2018.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1822054 نسمة عام 2018 إلى 1734252 نسمة عام 2019 بانخفاض قدره 88 ألف نسمة.

كما انخفــض معـــــدل الزيـــــادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) مـــــن 18.7 في الألـف خــلال عــام 2018 إلى 17.5 في الألـف خلال عام 2019 بانخفاض قدره 1.2 لكل ألف من السكان .