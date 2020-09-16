إيكيا تطلق كتالوج 2021 إلكترونيًا في مصر وتخفض أسعار ألف منتج

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة "إيكيا" المتخصصة في مجال الأثاث في بيان اليوم الأربعاء إنها أطلقت إصدارها الجديد لكتالوج "إيكيا" لعام 2021 والذي يتزامن مع مرور 70 عامًا على إصدار أول كتالوج لمنتجاتها.

وقالت الشركة في بيانها إنها طرحت الكتالوج إلكترونيًا لأول مرة في مصر، وإنه يتضمن تخفيضات سعرية على أكثر من ألف منتج، بالإضافة إلى طرح 1700 منتج جديد، بحسب البيان.

وقال توماس سيرجي، مدير "إيكيا مصر" قائلاً: "لقد كان 2020 عامًا صعبًا لكننا في "إيكيا" لم نفقد الأمل خصوصًا بعد ظهور "جائحة كورونا"، لكننا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة.

وقالت داليا رفعت، مدير التسويق القطري لشركة "إيكيا": "لقد أدركنا هذا العام أهمية الحياة داخل المنزل؛ لذلك تأتي حملة كتالوج 2021 تحت شعار "لنجعل منزلك مميزًا -والتي ستمكن عملاءنا من استغلال مساحات منازلهم-، من خلال حلول عملية وبأسعار مناسبة، ما يوفر لهم حياة يومية أفضل".

وأضافت أن أهداف "إيكيا" الأساسية هي تقديم منتجات بأسعار تناسب شرائح مختلفة، ووصول "إيكيا" للمزيد من الأشخاص، وذلك من خلال خطة توسعية؛ للوصول لعملاء جدد في السوق المصري، من خلال الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر -الذي سيتم افتتاحه شهر مارس القادم-، و-الذي توقعت أن يجذب أكثر من 2 مليون زائر في عام 2021-.

كتالوج شركة إيكيا