تراجع الإقبال على الحقائب المدرسية بنسبة 50% والأسعار مستقرة

كتبت- دينا خالد:

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المدرسية، إن الإقبال على شراء الحقائب المدرسية هذا العام أقل بنسبة 50% مقارنة بالإقبال في العام الماضي.

وأضاف صفا، أن أغلب أولياء الأمور أجلوا قرار الشراء لأخر وقت، حتى التأكد من سير الأمور بشكل طبيعي.

وتابع صفا، أن الطلاب استخدموا حقائب العام الماضي لمدة فصل دراسي واحد، ولا تزال جديدة ويمكن استخدامها عام جديد، لذلك سيقرر الكثيرون الاستغناء عن الشراء هذا العام.

وتتنوع الحقائب المدرسية في الأسواق بين المحلي والمستورد، وتنتج مصر نحو 30% من الحقائب المدرسية، والباقي مستورد، بحسب صفا.



وأضاف صفا، أن أسعار الحقائب مستقرة هذا العام، وتتراوح بين 150 جنيهًا و1000 جنيه، بحسب الخامة، وسواء محلية أو مستوردة.

وأشار صفا، إلى أن الشنط المستوردة تأتي بشكل أساسي من الصين وأن الاستيراد تراجع بشدة بسبب ظروف كورونا، والتخوف من قلة الإقبال بسبب تأخير موعد الموسم الدراسي ونظام التعليم عن بُعد.

وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، تقليص أيام الذهاب للمدرسة بالنسبة لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح مصادر لتعلم الطلاب عبر القنوات التعليمية والمكتبة الإلكترونية، ومكتبة الدروس الإلكترونية، والبث المباشر.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن تبدأ الدراسة في العام الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

وكان موسم الدراسة يبدأ كل عام بمنتصف شهر سبتمبر، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأجيل امتحانات الثانوية العامة.