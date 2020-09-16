بنك التنمية الصناعية: الانتقال لمقر العاصمة الإدارية خلال 2021

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التنمية الصناعية( IDB) أنه يعتزم الانتقال الي مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحه للعمل بكامل طاقته خلال عام 2021 باستثمارات تخطت المليار جنيه.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم إلي أنه بدا العمل بالمقر الجديد والذي يقع في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مارس 2019، ومن المخطط الإنتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021 ، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 30 ألف مربع على مساحة أرض حوالى 5520 متر مربع .

و قال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إنه تم اختيار التصميم الفريد لمبني البنك ليجمع بين أحدث التطبيقات المعمارية والفنية والبيئية.

ويتكون المقر الجديد من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و6 أدوار متكررة. بالإضافة إلى روف كمنطقة خدمات ترفيهية.

ويبلغ ارتفاع المبنى الجديد حوالي 40 مترا ، و يتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار فهمى إلى أن الخطة التوسعية لبنك التنمية الصناعية تستهدف الوصول لعدد 50 فرع تغطي محافظات مصر خلال خمس سنوات لتحقيق الشمول المالى وذلك بناء علي دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني بهم.

وأضاف فهمى أن التوسع العمراني جاء في عدد من المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة و مدينة السويس الجديدة و بورسعيد الجديدة و مدينة العلمين الجديدة ومدينة دمياط الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة بنى سويف الجديدة .

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرةً بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي. ويعتبر موقع العاصمة الادارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.