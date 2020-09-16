افتتاح حديقة ZED Parkخلال أكتوبر المقبل بعد إغلاق كورونا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت "أورا ديفلوبرز" اليوم الأربعاء، أن حديقة ZED Park ستفتح أبوابها للزوار مجدداً في أكتوبر بعد فترة طويلة من التحضيرات لضمان الحفاظ على سلامة الزوار.

وقالت الشركة، إنها تعاونت مع شركة عمرو منسي "آي إيفنتس" لوضع برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة في الحديقة عبر منصة ZED Park Presents الترفيهية التي تم إطلاقها العام الماضي.

وأوضحت أنه تم تقسيم حديقة ZED Park إلى مناطق مختلفة لتلبية احتياجات فئات متنوعة وضمان زيارات متعددة لكل عميل. ومن أجل تلبية جميع الفئات المستهدفة، وأضافت حديقة ZED Park عناصر جديدة سترتقي بالمكان إلى مستوى جديد كلياً منها منطقة هادئة تُمكّن الطلاب والموظفين ومحبي القراءة والجميع بدون استثناء من الاستمتاع بأوقات من السكينة والهدوء.

وأضافت الحديقة أيضاً منطقة ترفيهية للجلوس والاستمتاع بالنزهات العائلية والعروض الحية. علاوة على ذلك، تم تطوير منطقة مخصصة للرياضة وستوفر وسائل للتنقل داخل الحديقة، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه تم تعقيم الحديقة بشكل كامل تطابقا مع ارشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) ونشر مناطق تعقيم في جميع أقسامها إلى جانب الدعوة والتحفيز على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، إنه "منذ اليوم الأول، حرصنا في شركة أورا ديفلوبرز على الالتزام بالاستدامة والابتكار وتصميم مفاهيم جديدة وتجارب استثنائية لمجتمعنا".

وأوضح أن "الهدف الرئيسي من مشروع ZED منح المصريين أسلوب حياة عصري وهادئ بالقرب من المساحات الخضراء والحدائق وسد الفجوة الحالية في قطاع العقارات. وبالفعل حققنا نجاحاً كبيراً منذ أن فتحنا أبوابنا للجمهور والآن نتطلع قدماً لما ستحمله الحديقة من تجارب مميزة ومفاجآت."

وقال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز مصر: "منذ إطلاقها رسمياً، أصبحت حديقة ZED Park الوجهة المفضلة للجمهور لا سيما العائلات. وبالاستناد إلى خبرات آي إيفنتس في تطوير وإدارة أهم الفعاليات وأكثرها إقبالاً ونجاحاً في مصر، نأمل أن تساهم شراكتنا مع عمرو منسي في الارتقاء بالحديقة إلى مستويات جديدة كلياً من التجارب الترفيهية، ونتطلع إلى مشاركة جمهورنا كل ما لدينا من أنشطة وفعاليات."

وقال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي إيفنتس": "أشعر بسعادة كبيرة للانضمام إلى أورا ديفلوبرز ومواصلة النجاح الرائع الذي حققته منصة ZED Park Presents الترفيهية. وباعتقادي نحن اليوم نمتلك وجهة مثالية لاستضافة جميع أنواع الفعاليات الموجهة للعائلات المصرية بدءًا بمهرجان شتوي فريد من نوعه. وتشرفت بالعمل مع المهندس نجيب ساويرس، مثلي الأعلى وأهم رجال الأعمال في مصر وأنا واثق بقدرتنا على تحقيق إنجازات رائعة معاً".

وخلال الشتاء الماضي، أطلقت حديقة ZED Park منصة ZED Park Presents الترفيهية التي قدّمت ملاهي Winter Wonderland لأول مرة في مصر بالتزامن مع أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط وهو مهرجان الشرق الأوسط للموسيقى MEME الذي استمر لثلاثة أيام. ومن خلال المنصة، ستُصمم "آي إيفنتس" برنامج فعاليات متكاملاً على مدار العام يتضمن أنشطة مبتكرة لمواصلة التوسع وتحقيق أهداف الحديقة.