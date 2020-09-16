التجارة تسمح بإعادة تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من كورونا

كتب- عبد القادر رمضان:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعها ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية.

وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إنه تم انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

وكانت مصر قد أوقفت تصدير الكحول والماسكات الجراحية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في البيان إنها وجهت الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.

وأكدت الوزيرة على حرص الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.

وأضافت الوزيرة أن الدولة لم تتوانى عن إصدار كافة القرارات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجانب تعزيز معدلات نمو الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وبحسب جامع فإنه بموجب هذا القرار فإنه يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي تشمل الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والأقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير لكافة الأسواق العالمية.