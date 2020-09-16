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تنظيم الاتصالات يطرح ترددات جديدة لشركات المحمول

12:56 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
تنظيم الاتصالات يطرح ترددات جديدة لشركات المحمول

فودافون- أورنج- اتصالات- وي

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيطرح ترددات جديدة بين شركات المحمول الأربعة "فودافون- أورنج- اتصالات- وي"

وأضاف المصدر لمصراوي أنه سيتم طرح الترددات الجديدة في صورة مزايدة بين 4 شركات، وذلك من خلال حزمتين الأولى بحجم 40 ميجاهرتز مقابل 600 مليون دولار وحزمة أخرى بحجم 20 ميجاهرتز مقابل 300 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن تنظيم الاتصالات حدد سعر الـ ١٠ ميجاهرتز بـ ١٥٠ مليون دولار.

وكانت شركات المحمول حصلت في ٢٠١٦ على حزمة من الترددات الجديدة أثناء حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع.

وحصلت شركة أورنج على رخصة الجيل الرابع بالإضافة إلى ١٠ ميجاهرتز من الترددات مقابل ٤٩٥ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري.

كما حصلت شركة اتصالات مصر على الرخصة بالإضافة إلى ١٠ ميحاهرتز من الترددات مقابل ٥٤٦.٧ مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري.

وحصلت فودافون مصر على رخصة الجيل الرابع و ٥ ميحاهرتز من الترددات مقابل ٣٤٦ مليون دولار يسدد نصفهم بالدولار.

فودافون أورنج اتصالات وي شركات المحمول

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