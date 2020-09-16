العرفة جروب تتحول للخسارة في النصف الأول من العام

كتبت - شيماء حفظي:

تحولت شركة العرفة جروب القابضة للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل خسائر بقيمة 10.7 مليون دولار مقابل أرباح بقيمة 7.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن خسائر المجموعة من القطاع الصناعي وقطاع التجزئة المحلي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بلغت 1.3 مليون دولار على الرغم من توقف مصانع الشركة لفترة طويلة وغلق كثير من المولات التجارية وتقليل ساعات العمل بالمتاجر على أثر فرض حظر التجول،

وتراجع صافي مبيعات شركة العرفة القابضة، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 57.2 مليون دولار مقابل 104.3 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن المبيعات تأثرت سلبا خاصة خلال الربع الثاني من العام بتوقف نشاط التصدير ونشاط التجزئة بشكل كبير وإغلاق مصانع الشركة نتيجة فرض حظر التجول وإغلاق الأسواق في مصر ومعظم دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة، إن شركة كونكريت حققت أرباحا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 0202 بلغت 3.9 مليون دولار مقارنة 2,2 مليون دولار، خلال فترة المقارنة على الرغم من انخفاض الحاد للمبيعات بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني 2020، نتيجة أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع بعض أصول ثابتة غير مستخدمة بالشركة تم بيعها خلال الربع الأول من العام المالي 2020.

يذكر أن "عرفة جروب" تدير أكثر من 10 مصانع داخل مصر وتوظف حوالي 13 ألف عامل وتسعى إلى زيادة إنتاجها إلى 6500 بذلة يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي مقابل 5800 بذلة حاليا، بحسب رئيس مجلس الإدارة. وتسعى الشركة إلى الوصول بمبيعاتها خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول فبراير إلى 300 مليون دولار، مع زيادة المبيعات الخارجية إلى 150 مليون دولار.