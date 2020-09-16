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إيني الإيطالية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر

10:45 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
إيني الإيطالية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر

شركة إيني الإيطالية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة نورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاكتشاف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر الاكتشافي Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا من المياه و5 كيلومترات من الساحل و4 كيلومترات من حقل نورس، الذي تم اكتشافة في يوليو 2015.

وذكر البيان إن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب.

وقال البيان إن الكشف أثبت الإمكانيات العالية لمنطقة نوروس الكبرى ويشير إلى توسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.

وتملك شركة إيني 75% من منطقة امتياز أبو ماضي الذي يقع بها الحقل، فيما تملك شركة بي بي البريطانية 25% من المنطقة.

شركة إيني الإيطالية الغاز الطبيعي منطقة نورس الكبرى البحر المتوسط

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