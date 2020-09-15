البورصة تفحص مستندات تعديل غرض شركة "مصر الجديدة للإسكان"

كتبت - شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأضافت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جاري فحص المستندات المقدمة من الشركة لعرضها على لجنة القيد

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان، وافقت على تعديل البند "ب" من المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، لتتمكن من القيام بتطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية.

كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية، وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق.

كما وافق الجمعية، على تعديل مادة 2 بإضافة البند "ي" إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يلي، توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير .