أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

البورصة تفحص مستندات تعديل غرض شركة "مصر الجديدة للإسكان"

04:33 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
البورصة تفحص مستندات تعديل غرض شركة "مصر الجديدة للإسكان"

البورصة المصرية

كتبت - شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأضافت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جاري فحص المستندات المقدمة من الشركة لعرضها على لجنة القيد

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان، وافقت على تعديل البند "ب" من المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، لتتمكن من القيام بتطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية.

كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية، وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق.

كما وافق الجمعية، على تعديل مادة 2 بإضافة البند "ي" إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يلي، توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير .

البورصة فحص مستندات تعديل شركة مصر الجديدة للإسكان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار عاجل من الحكومة بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا