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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:31 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11028 نقطة، بضغط من مبيعات محلية.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 37.1 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 25.9 مليون جنه، والعرب صافي بيع بقيمة 11.3 مليون جنيه

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين، على تراجع لمؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.52% إلى مستوى 11034 نقطة.

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