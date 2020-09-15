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"سويفل" تتعاون مع "فيزيتا" لتوفير خدمات طبية مخفضة للسائقين

02:14 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
"سويفل" تتعاون مع "فيزيتا" لتوفير خدمات طبية مخفضة للسائقين

سويفل

كتب- علاء حجاج:

تعاقدت شركة سويفل مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية في مصر في إطار حرصها على توفير خدمات طبية جيدة لسائقيها.

وقال عمر سليم المدير العام لشركة "سويفل"، إن الشركة تعاونت مع منصة "فيزيتا" لتقديم تخفيضات على الخدمات الطبية التي تقدمها، خاصة الخدمات التي تتم عن بعد، مثل الاستشارات الهاتفية، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية، لمن تستدعي حالتهم استشارة طبية ولا يستطيعون زيارة مقدم الخدمة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن "سويفل" تولي اهتماما كبيرا بتحسين أحوال السائقين، وتوفير خدمات متنوعة لهم، وعلى رأسها الخدمات الصحية التي نالت أهمية قصوى مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، وأهمية المتابعة الصحية الدورية وطلب الاستشارات الطبية أولا بأول.

أضاف أنه تم أيضا في هذا الإطار التعاقد مع عدد من المختبرات الطبية لإجراء التحاليل، وعلى رأسها معمل النيل والذي يقدم خصومات تصل إلى 50%، وكذلك معامل المختبر يقدم خصومات تصل إلى النصف، ومعامل البرج خصومات تصل إلى 20%، فضلا عن مجموعة من مراكز الأشعة والخدمات الطبية الأخرى.

سويفل فيزيتا خدمات طبية مخفضة للسائقين

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